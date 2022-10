Napoli, Kim: Ecco la verità sulla clausola

Kim Min-jae, il Napoli si è cautelato con una clausola, a dispetto delle voci di mercato, Aurelio De Laurentiis è riuscito a blindare il coreano.

CALCIO NAPOLI – Kim Min-jae nuovo leader della difesa del Napoli. Arrivato per sostituire Koulibaly il coreano è diventato insieme a Kvara il nuovo idolo della torcida partenopea.

Fresco di premio ricevuto dalla Lega A prima della partita contro il Torino il coreano con la ormai consueta sicurezza e personalità è stato tra i migliori in campo anche nella sfida contro i granata.

Kim ai microfoni di DAN ha parlato della sua esperienza Napoli elogiando i compagni e il tecnico Spalletti: “Sono molto contento di giocare per il Napoli, è un grande club, un club dei sogni. Spalletti è una persona fantastica, grazie a lui so di poter migliorare tanto, non solo sul piano difensivo”.

Aldilà delle dichiarazioni d’amore, i tifosi sono preoccupati dalle voci di mercato e soprattutto dalla clausola inserita nel contratto del coreano. Facciamo chiarezza.

LA CLAUSOLA DI KIM

Nell’accordo con Kim Min-jae, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito a inserire una clausola rescissoria: 50 milioni di euro. Una somma che potrà essere attivata a partire dal 1 luglio 2023, fino al 15 dello stesso mese, e solo da club stranieri. Questo mette il Napoli al riparo da nuovi casi Higuain: se qualcuno vorrà strappare il gigante coreano dovrà pagare quella somma e non ci sarà il rischio di ritrovarselo come avversario diretto in Italia.