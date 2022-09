“Koulibaly è già un ricordo, Kim stupisce tutti”

Kim Min-jae è uno dei calciatori del Napoli che maggiormente scaldano il cuore dei tifosi, ma che sorprende anche gli addetti ai lavori. C’era grande scetticismo quando il Napoli ha deciso di vendere Koulibaly, difensore tra i migliori al mondo. Ma lo scetticismo è anche aumentato quando si è deciso di prendere Kim dal Fenerbahce ed obiettivo di Giuntoli oramai da mesi. Il direttore sportivo del Napoli è andato deciso sul giocatore Sudcoreano, strappandolo alla concorrenza del Rennes. Ma anche Kim ha preferito Napoli ad altri club, affascinato dalla piazza e dalla possibilità di giocare in Champions League.

Ora l’operazione di Giuntoli e De Laurentiis viene esaltata dalla piazza con Simone Bernabei che su tmw scrive: “Fra tutti i senatori che se ne sono andati, il più complicato da sostituire è sembrato fin da subito Kalidou Koulibaly, in casa Napoli. L’estate della rivoluzione, del ringiovanimento e del taglio del tetto ingaggi ha portato Aurelio De Laurentiis a sacrificare anche la colonna difensiva degli ultimi anni e fin dai momenti in cui la trattativa col Chelsea si è scaldata è emerso come primo nome quello di Kim Min-jae. Il centrale koreano arrivato dal Fenerbahce fra lo stupore generale è stato un investimento forte e deciso, col Napoli che ha sborsato i 20 milioni previsti dalla clausola rescissoria pur di portarlo al Maradona. E lui, senza troppi proclami, si è inserito fin da subito con la forza e autorità nel mezzo alla retroguardia di Spalletti. Escludendo la gara saltata contro lo Spezia, ha sempre giocato titolare, sempre per tutta la partita e sempre con un livello qualitativamente eccellente. E non era certamente scontato, come impatto, anche considerando i due gol messi a segno in Serie A grazie al suo strapotere fisico“.