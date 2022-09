Kim: “Napoli tutti mi hanno aiutato, ho seguito Spalletti e mi sono inserito subito”

Kim Min-jae parla a Star New Korea, il difensore descrive il suo inserimento in azzurro: “Spalletti ed i compagni mi hanno aiutato“. Kim è in ritiro con la sua Nazionale e fa trapelare la sua emozione per il Mondiale: “Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Si, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso“.

Ma Kim pensa anche al suo inserimento al Napoli che è stato rapido ed indolore, ma mette in mostra anche tutta la sua umiltà: “Io ho molte carenze ancora bisogno di migliorare: mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei potuto giocare“. Poi fa una rivelazione dopo Milan-Napoli: “L’attaccante più difficile da affrontare è stato Giroud, ha grandi qualità da centravanti e forza fisica: per marcarlo bisogna essere concentrati e tenere la posizione per novanta minuti“.