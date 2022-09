Zielinski passaggio ‘spaziale’ con la Polonia – Video

Piotr Zielinski protagonista anche con la Polonia in Nations League contro l’Olanda, partita però persa dalla Nazionale polacca. La sfida di Polonia-Olanda termina 0-2 con gol di Gapko e Bergwijn.

Ma durante la partita c’è stata anche una grandissima giocata di Piotr Zielinski, un passaggio filtrante a difesa schierata fatto con estrema precisione dal polacco in forza al Napoli. Zielinski si è girato con una delle sue veroniche e poi ha visto uno spazio che solo il suo radar può intuire ed ha lanciato il compagno di squadra con una precisione millimetrica, mettendolo in ottima posizione per crossare, ma il passaggio per Milik è stato poi intercettato dalla difesa avversaria. In ogni caso Zielinski si dimostra in ottima forma in questo inizio stagione e tra l’altro con a Polonia ha giocato anche in una posizione più avanzata rispetto al ruolo di mezz’ala che ha con il Napoli.