Kiwior, piace a tutti: anche al Napoli che ha un ‘segreto’

Jakub Kiwior difensore polacco dello Spezia piace a tantissimi club di Serie A, anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo è molto attento ai giovani ed i prospetti che possono essere buoni per il presente ma anche per il futuro. Kiwior ha 22 anni è un difensore centrale che sta facendo vedere di avere grande talento, ma che può anche crescere molto.

Su Kiwior c’è anche la Roma ma soprattutto il Milan, che pare si sia portato avanti con il lavoro e sta cercando di chiudere un accordo per prendere il difensore. Nelle ultime ore si parla di un interesse del Napoli per Kiwior. Il difensore è rappresentato dallo stesso agente di Lobotka, quindi da questo punto di vista potrebbe avere una corsia preferenziale per il difensore che sta facendo vedere ottime cose con lo Spezia. Certo che il Napoli nel ruolo di difensore centrale ha già degli ottimi giocatori come Rrahmani, Kim, Juan Jesus e Ostigard. L’ex difensore del Genoa non ha giocato molto fino ad ora, ma ha dimostrato delle buone qualità quando è stato chiamato in causa e su di lui ci sono grandi speranze per il futuro da parte del club partenopeo.