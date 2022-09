Durante: “Chi è più forte tra Lobotka e Jorginho? Vi spiego le differenze”

Stanislav Lobotka è salito in cattedra nel gioco del Napoli. Il centrocampista slovacco gestisce il gioco del Napoli di Luciano Spalletti e subito sono iniziati a farsi sentire i paragoni con la squadra di Maurizio Sarri che puntava sulla regia di Jorginho.

Sabatino Durante, esperto di calcio internazionale, ha detto la sua ai microfoni di Radio Marte: “Come sottolineato di recente da Ivan Juric, la Serie A è un campionato di terzo livello: chi non si impone in altri paesi, non a caso, da noi fa la differenza perché il livello, appunto, è inferiore. Il Lobotka di oggi sembra il miglior Jorginho? Sì. Nel senso che è il regista della squadra, pur interpretandolo in modo diverso: lo slovacco ricorda più David Pizarro“.