Quando torna Osimhen: la situazione dell’infortunio, una data cerchiata in rosso

Infortunio Victor Osimhen, dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il rientro ma non è ancora chiaro quando potrà fare ritorno sul terreno di gioco. L’attaccante si è infortunato durante la sfida con il Liverpool, sembrava un problema meno grave ed invece gli esami hanno rilevato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il giocatore vorrebbe ritornare per la sfida con l’Ajax ma nel caso di infortuni muscolari si tende sempre a non forzare i tempi del rientro.

Infortunio Osimhen: può tornare con la Cremonese

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sui tempi di recupero di Victor Osimhen: “Osi ha continuato con le terapie per smaltire la lesione al bicipite femorale anche nel deserto del centro sportivo di Castel Volturno, considerando i tre giorni di pausa concessi dopo Milano, ma da oggi ritroverà facce amiche. Facce di colleghi che, come Simeone, stanno rendendo meno problematica la sua assenza: 2 gol per il Cholito e 2 per Raspadori, impegnato con la Nazionale e atteso la prossima settimana. La data del rientro di Osimhen, invece, non è ancora stata individuata. Troppo presto per un problema che richiede 4-5 settimane. Ma un’idea, beh, esiste: nei pressi della partita con la Cremonese del 9 ottobre“.