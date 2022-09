Abbonamenti Napoli: numeri non esaltanti, ecco i dati

Gli abbonamenti del Napoli non sono andati a ruba, nemmeno dopo la buona campagna acquisti di Aurelio De Laurentiis. Tra le big c’è chi ha fatto molto meglio sfondando il numero dei 35 mila abbonati, come Milan e Inter, ma a Napoli il trend degli abbonati in questi anni va in questo senso non proprio esaltante.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri, anche perché tradizionalmente, pure nelle annate migliori, il Napoli non ha mai registrato oceaniche adesioni. E così da 6-7 mila abbonati della fase iniziale gli abbonamenti si sono quasi raddoppiati. Anche se mancano i numeri ufficiali che probabilmente saranno comunicato dalla società

dopo il primo ottobre, quando la campagna abbonamenti sarà conclusa, dopo la prossima gara interna con il Torino. Insomma, non i grandi numeri che possono vantare le milanesi e le romane.

Ma se pensiamo che a inizio della scorsa stagione, anche quando si erano allentati i protocolli anticovid, il Napoli superava a stento le ventimila presenze. E allora si può capire come questo incremento di abbonamenti, seppur non ancora certificato, significa che Napoli si sta riaccendendo, con una consapevolezza nuova e forse più duratura“.