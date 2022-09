Cruciani ad Auriemma: “Volevi cacciare Spalletti”, interviene Ordine: “Sei diventato un professore?”

Scontro verbale a Pressing Lunedì tra Raffaele Auriemma, Giuseppe Cruciani e Franco Ordine sul tema allenatori in Serie A. Analizzando la posizione di alcuni tecnici delle big in bilico come Allegri e Simone Inzaghi si accende lo scontro dialettico tra i tre giornalisti. Auriemma dice che il “Napoli sta facendo ciò che si aspettava potesse fare“. Mentre sulle big in difficoltà aggiunge: “All’Inter e alla Juventus mancano due allenatori capaci ed una programmazione che sia scevra dai ricatti di chi vuole sempre più soldi o di chi non aspetta più aspetta più soldi“.

A quel punto interviene Franco Ordine che contesta: “Ora Allegri ed Inzaghi sono diventati improvvisamente due incapaci? E tu invece chi sei un professore di Coverciano? Magari gli vuoi togliere il patentino di allenatore dopo la carriera che hanno fatto questi due?”

Non si è fatta attendere la risposta di Auriemma che ha aggiunto: “Ma quale carriera? Allegri ha campato per anni sull’eredità che gli ha lasciato Antonio Conte. Con giocatori come Bonucci, Barzagli, Pirlo, Vidal vincevi anche tu Franco in panchina“.

Non manca l’intrusione di Giuseppe Cruciani che sempre rivolto ad Auriemma dice: “Vi ricordo che il nuovo professore di Coverciano voleva cacciare anche Spalletti“. A quel punto il giornalista napoletano chide: “Io capisco benissimo di calcio, sicuramente più di te Cruciani che sguazzi sempre nell’equivoco e parli solo per parlare“.