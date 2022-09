Kvara super nei dribbling, ad un passo da Mbappé: c’è un dato che lo rende unico

Kvicha Kvaratskhelia re dei dribbling il georgiano è quello che in Serie A ne ha tentati di più, in Europa è dietro a Mbappè. La statistica viene riportata da Gazzetta dello Sport che riprende alcuni dati significativi del georgiano, che sta avendo un impatto davvero molto importante sulla stagione del Napoli. Kvaratskhelia è protagonista anche quando non si esprime al massimo della sua potenzialità e secondo Spalletti fino ad ora non lo ha praticamente mai fatto. Anche con il Milan la sua prestazione è stata contestata da qualcuno, ma è riuscito comunque a far ammonire tre giocatori, costringere Pioli a due cambi a fine primo tempo, oltre che procurarsi un rigore poi trasformato da Politano.

Kvaratskhelia re dei dribbling

Ecco quanto scrive Gazzetta sulle statistiche di Kvaratskhelia: “Le statistiche ci dicono che è primo in Italia per dribbling tentati, così come è il sesto in Champions, ma poi devi anche vedere l’incidenza che tutto ciò ha sulla tua squadra. E allora focalizziamoci sulla sfida col Milan di domenica, che Kvara ha fatto pendere decisamente dalla parte del Napoli. Nella classifica del trofeo europeo è sesto nei dribbling, un certo Mbappé ne ha realizzato solo 1 più del georgiano: 7 a 6. Giusto per rapportarsi con i più grandi in Europa. tanti complimenti possono anche

ammaliarti, toglierti un po’ di concentrazione, anche di sana cattiveria agonistica. Ma c’è un dato confortante, in questo senso: in campionato Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ruolo. Sarà che teme la stampella di Spalletti“.