Suma protesta sul rigore a Kvaratskhelia, Bergonzi lo annienta: “Arbitro e Var perfetti” – VIDEO

Mauro Suma dopo Milan-Napoli protesta per il rigore concesso da Mariani a Kvaratskhelia, l’ex arbitro Bergonzi dà ragione a Mariani. C’è chi ha definito il contatto Dest-Kvaratskhelia come un rigorino, ma il tocco del difensore del Milan è netto e colpisce solo ed esclusivamente la caviglia del giocatore georgiano. Nonostante l’evidenza dei fatti c’è chi ha voluto mette in dubbio la decisione dell’arbitro Mariani che ha deciso di concedere il rigore al Napoli, durante la sfida con il Milan, dopo aver visto le immagini al Var. Ricordiamo che in un primo momento l’arbitro aveva concesso il calcio d’angolo per il Napoli, perché convinto che Dest avesse preso il pallone.

Suma-Bergonzi: confronto sul rigore a Kvaratskhelia

“Quel fallo a centrocampo non viene fischiato” dice Mauro Suma, ma l’ex arbitro Bergonzi risponde in maniera decisa: “Caspita se viene fischiato. Ma io dico che durante Milan-Napoli è stato dimostrato anche come si debba applicare il protocollo Var. Sul terreno di gioco c’era Mariani che è uno dei più bravi d’Italia, al Var c’era Irrati che è uno dei più bravi d’Europa ed in maniera molto semplice hanno fatto le cose corrette. Mariani concede il calcio d’angolo, il Var interviene e chiede all’arbitro cosa ha visto, con Mariani che dice di aver visto Dest che colpisce il pallone. Allora il Var gli consiglia di andare al monitor a rivedere l’azione, perché Dest colpisce il piede di Kvaratskhelia“.

A quel punto Suma ammette: “Si, è vero lo tocca“. Bergonzi a quel punto aggiunge: “Mariani al Var vede il tocco sul piede del georgiano che è evidente. L’errore dell’arbitro che aveva dato calcio d’angolo è chiaro ed evidente, quindi è giusto che abbia fischiato il calcio di rigore per il Napoli“.

Nonostante l’evidenza Suma dice: “Non lo colpisce, lo tocca”. Qui la definitiva replica di Bergonzi che dice: “Mauro con tutta la stima ed il rispetto, se ci mettiamo a contestare anche questo calcio di rigore allora dobbiamo chiudere. Questo è un rigore correttamente assegnato con la tecnologia“.