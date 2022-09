Napoli, Lobotka: “Essere primi in serie A e in Champions è fantastico”

Stanislav Lobotka centrocampista del Napoli ha parlato dello splendido inizio in Champions e nel campionato di serie A.

Stanislav Lobotka è il vero cuore del gioco del Napoli di Luciano Spalletti. E pensare che il ds Giuntoli, quando lo aveva acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni più bonus nel gennaio del 2020, era stato guardato con sospetto.

Rino Gattuso non lo vedeva affatto. Poi qualcosa è cambiato, per fortuna. Non solo per merito di Spalletti, che pure chiaramente ci ha messo del suo dandogli fiducia. È stato Lobotka a cambiare, anche fisionomia, con quei 7 chili persi nell’estate 2021 che lo hanno reso più scattante – contro il Liverpool ha sprintato fino a 27,7 chilometri orari – senza privarlo della capacità di confrontarsi con chiunque nei contrasti.

Non ha le genialità e i gol di Hamsik, lo slovacco a cui Napoli ha voluto un mondo di bene, ma ha l’intelligenza e la continuità del regista moderno. Sostanza e forma, recuperi e palleggio. Un portento.

Dal ritiro della propria nazionale, con la quale si appresta ad affrontare Azerbaigian e Bielorussia con l’obiettivo di contendere al Kazakistan la promozione nella Lega B di Nations League Lobotka non si è potuto sottrarre in conferenza stampa alle domande sull’ottimo momento del Napoli, reduce dalla vittoria sul campo del Milan campione d’Italia:

“È fantastico essere in testa alla classifica in Champions e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio e c’è un bellissimo clima dentro e fuori dallo spogliatoio, vediamo che anche i nostri tifosi sono felici e questo è molto bello”.

Lobotka scherza sulla pancia e l’italiano

A conferma della crescita che sta vivendo l’ex giocatore del Celta Vigo c’è anche il fatto che Lobotka è stato scelto per fare da modello alle nuove maglia della Slovacchia, della quale Stanislav è un perno. A tale proposito c’è anche spazio per una battuta sul proprio peso, argomento che andava per la maggiore nei primi mesi di Lobotka a Napoli: “Ho indossato una XL più grande solo per mettermi in mostra… Sembra che non ci sia una taglia maggiore, meglio così altrimenti qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato…”

Il CT Calzona

Il nuovo ct della Slovacchia, è Francesco Calzona. A Napoli lo conoscono bene per essere stato il vice di Maurizio Sarri e collaboratore di Luciano Spalletti fino a pochi mesi fa:

“Il mister è italiano, studia perfettamente gli avversari e ne conosce punti di forza e di debolezza. Ha detto che è pronto anche a urlare? Spero che non ce ne sia bisogno, non dovrebbe esserci bisogno di controllarci per assicurarsi che non si mangino schifezze come me, che ho preso peso e poi l’ho riperso. Spero però che non mi faccia troppe domande in italiano. Io leader della Slovacchia e del Napoli? Sono pronto“.