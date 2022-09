Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Benevento

Il Benevento ha esonerato Fabio Caserta ed il presidente Vigorito ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo del 2006 sarà il tecnico del Benevento, la notizia viene data dal Tgr Campania che dà l’affare come concluso.

Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento e la sua presentazione ci sarà già domani, con il primo allenamento che sarà diretto nella giornata di giovedì. Sarà la prima avventura in Italia per Cannavaro dopo l’esperienza in Cina. Da tempo era alla ricerca di una panchina, ora l’ex difensore avrà la sua occasione di allenare la formazione che milita in Serie B. Cannavaro si è giocato il posto sulla panchina dei Sanniti con De Rossi.