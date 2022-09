Lobotka porta a spasso De Ketelaere, la partita ai Raggi X

Stanislav Lobotka è l’uomo in più del Napoli, anche con il Milan ha fatto vedere tutte le sue qualità, annullando De Ketelaere. Da mediano davanti alla difesa uno dei compiti dello slovacco era anche quello di arginare il giovane belga, stella del Milan che ha dovuto pagare in termini di qualità ed esperienza nei confronti di Lobotka. Ma lo slovacco sa fare praticamente tutto, verticalizza quando serve, allunga o accorcia il gioco, accelera o rallenta, trattiene palla e si fa fare fallo quando ogni spazio è chiuso.

Milan-Napoli è stata una delle partite esaltanti di Lobotka che da quando ha recuperato la piena forma fisica è diventato insostituibile.

La partita di Lobotka è stata analizzata nei dettagli con un video che mette in evidenza tutta la qualità del giocatore slovacco, ma anche l’intelligenza tattica che lo porta ad anticipare l’avversario ed a chiudere le linee di passaggio. Per informazioni chiede a De Kelaere che si è visto scippare il pallone e contrastare più volte dal centrocampista del Napoli. L’indispensabilità di Lobotka viene certificata anche dai numeri: il centrocampista del Napoli è rimo per percentuale di duelli vinti (dribbling, contrasti, duelli aerei) tra i 144 giocatori con almeno 40 palloni contesti nel confronto uno contro uno. Insomma un ‘piccoletto’ che si comporta come un gigante e di cui non se ne può fare a meno.