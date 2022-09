Lobotka che fenomeno, c’è una statistica incredibile

Stanislav Loboka è l’uomo insostituibile per il Napoli, anche con il Milan ha fatto la differenza. L’ex Celta Vigo con i rossonero ha giocato ben 57 palloni perdendone soltanto due. Insomma sembra quasi che senza Lobotka in campo non ci si possa stare. Spalletti non lo ha schierato titolare solo in due occasioni, con il Lecce (terminato con un pareggio) e con lo Spezia, ma poi nel secondo tempo lo ha inserito subito e con lo slovacco in campo è arrivata una vittoria.

La presenza di Lobotka in campo è tangibile, riesce a dare gioco, geometri e solidità in difesa. Con il Milan al termine del match riusciva a marcare e tenere palloni come se fosse un colosso ma invece è alto ‘solo’ 170 centimetri per un peso di circa 69 kg. Proprio nella forma fisica sta la rinascita di Lobotka che da quando ha trovato la forma migliore è diventato il perno del centrocampo, tanto che c’è chi fa paragoni incredibili con Iniesta o Xavi. In termini di giocatore indispensabile lo è sicuramente, perché il Napoli senza lo slovacco perde tantissimo.

L’indispensabilità di Lobotka viene certificata anche dai numeri: il centrocampista del Napoli è rimo per percentuale di duelli vinti (dribbling, contrasti, duelli aerei) tra i 144 giocatori con almeno 40 palloni contesti nel confronto uno contro uno. Insomma un ‘piccoletto’ che si comporta come un gigante e di cui non se ne può fare a meno.