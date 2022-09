Chiariello critica Spalletti: “Raspadori grandissimo errore, così vale zero”

Umberto Chiariello commenta Milan-Napoli e la prestazione di Giacomo Raspadori schierato come attaccante centrale. Il giornalista a Canale 21 dice chiaramente: “La sfida tra Milan e Napoli ha un punto dolente per gli azzurri ed è la scelta di Raspadori, schierato prima punta d a Spalletti. L’ex Sassuolo non può assolutamente fare da centravanti in questa squadra. La punta centrale del Napoli si chiama Osimhen, se manca lui deve giocare Simeone. Cioè un giocatore in grado di dare la profondità e di fare a sportellati con gli attaccanti avversari“.

Chiariello sempre sul tema Raspadori ha detto: “L’errore di Spalletti è stato quello di inserire Raspadori in mezzo a due giocatori molto dotati fisicamente come Tomori e Kjaer, infatti non è riuscito a toccare un pallone. Un centravanti così ti può servire quando devi palleggiare, non di certo quando devi far salire la squadra“. Quella di Chiariello ovviamente non è una bocciatura a Raspadori che sta dando il suo contributo ed ha segnato già due gol importanti, ma una ‘critica’ costruttiva a Spalletti. La presenza di Simeone ha sicuramente dato qualcosa in più alla squadra azzurra, anche perché i due difensori erano più stanchi del centravanti argentino che ha segnato un gol favoloso che ha dato tre punti importantissimi al Napoli.