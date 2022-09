Napoli, sosta della Nazionali: due notizie positive per Spalletti

Spesso la sosta delle Nazionali provoca non poche preoccupazioni ai presidenti delle squadre di calcio. Ne sa qualcosa il Napoli che lo scorso anno perse Victor Osimhen per un infortunio con la Nigeria. Aurelio De Laurentiis si arrabbiò e non poco per la perdita di una pedina fondamentale come l’attaccante africano.

Stavolta sono due le notizie positive per Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, due giocatori allenati dal tecnico toscano di Certaldo non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni di avvicinamento al Mondiale di Qatar 2022: “Il Napoli è in testa alla classifica in compagnia dell’Atalanta. È finito il primo ciclo in una stagione che andrà avanti a tronconi vissuti con ritmi infernali, giocando quasi sempre ogni tre giorni. Spalletti ha dato qualche giorno di riposo ai pochi giocatori che non andranno in Nazionale. Si riparte giovedì mattina ma ben quindici giocatori saranno in giro per il mondo. Il ct del Camerun Rigobert Song ha «risparmiato» Anguissa e poi non partirà l’infortunato Osimhen. Napoli e Atalanta sono le uniche due squadre ancora imbattute in serie A e gli azzurri non hanno ancora conosciuto l’amarezza della sconfitta neanche in Champions League, dove comandano il proprio girone”.