Maradona jr: “Dopo il gol al Milan ho mandato un messaggio a Simeone, ecco cosa ho scritto”

Diego Armando Maradona junior ha parlato a Radio Marte di Milan-Napoli e svela il retroscena su un messaggio mandato di Simeone. Maradona ha su Milan-Napoli ha detto: “Quella degli azzurri è stato ovviamente una grande vittoria che ha fatto felice tutti. Il Napoli anche dopo il gol ha continuato a credere nella vittoria, senza subire nessun contraccolpo psicologico“.

Poi Maradona svela il retroscena su un messaggio inviato a Giovanni Simeone autore del gol decisivo per la vittoria del Napoli: “Gli ho mandato un WhatsApp con scritto vamos con tantissime O. Sono davvero molto felice per lui, è un ragazzo genuino una persona sincera. Vedere di nuovo un argentino segnare con la maglia del Napoli è fantastico, poi lui è il figlio di Diego Pablo che ha giocato con il mio papà. Simeone ci mette sempre l’anima quando va in campo. Ma tutti si stanno accorgendo che oltre alla grande grinta, è anche un grande giocatore, un attaccante che può fare la differenza “. Simeone con il Napoli ha segnato già due gol, entrambi contro due grandi squadre: quello in Champions League con il Liverpool e quello nel campionato di Serie A contro il Milan, entrando subito nel cuore dei tifosi azzurri.