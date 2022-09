Sky – Manchester United vuole Kim: la verità sulla clausola rescissoria, il Napoli lo blinda

Il Manchester United vuole Kim, ed è pronto a pagare la clausola rescissoria già a gennaio. Dalla Turchia hanno rilanciato la notizia di calciomercato per il difensore del Napoli. Il club inglese sta rivoluzionando la sua rosa e già alla fine del calciomercato estivo ha fatto colpi importanti come Antony pagato 100 milioni di euro. Ma i Red Devils sono a caccia sempre di nuovi giocatori, anche perché la rosa non sembra soddisfare il tecnico ten Hag.

Kim al Manchester United: clausola rescissoria

Anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio parla dell’interessamento del Manchester United per Kim del Napoli che ha una clausola rescissoria nel suo contratto. Dalla Turchia sono sicuri che il Manchester United sia disposto a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro, ma Di Marzio dà informazioni differenti. Secondo le informazioni di Sky la clausola è presente nel contratto di Kim con il Napoli ma non può essere attivata da altri club europei. Inoltre secondo Di Marzio è stata fissata a 50 milioni di euro.

Dunque nessuno può acquistare Kim durante il mercato di gennaio se il Napoli non lo vuole vendere, ipotesi praticamente impossibile dato che il Sudcoreano è un perno della formazione di Spalletti e si è integrato benissimo con il gruppo azzurro. Inoltre il club azzurro difficilmente cede i suoi pezzi pregiati alla prima stagione, quindi non lo farà nemmeno durante il mercato invernale.

La notizia di calciomercato su Kim però fa capire ancora di più quanto sia stata importante l’operazione fatta da Giuntoli e De Laurentiis, che hanno acquistato Kim a 20 milioni di euro, pagabili in due rate, ma dopo pochi mesi potrebbero già rivenderlo a 50 milioni di euro.