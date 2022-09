Il Mostro non spaventa il Napoli, Kim niente Manchester è blindato: ecco come

Il Manchester United vuole Kim, ma il Napoli lo ha blindato con una clausola rescissoria che è valida solo dal 2023. Le prestazioni del Mostro coreano sono sotto gli occhi di tutti, ma il Napoli è stato l’unico a crederci fino in fondo e lo ha preso per 20 milioni di euro quando giocava nel Fenerbahce, battendo la concorrenza del Rennes. Giuntoli e De Laurentiis lo hanno voluto per sostituire Koulibaly ed a giudicare da questo inizio di stagione, l’impatto del difensore sulla Serie A è stato devastante.

“Merito di Spalletti e dei compagni, devo migliorare” ha detto Kim con la sua solita umiltà che però non gli ha impedito di integrarsi perfettamente nel gruppo azzurro.

Manchester United: sogno Kim, c’è una clausola rescissoria

Dalla Turchia la CNN ha fatto sapere che il Manchester United sta pensando a Kim già per il mercato di gennaio per completare la sua opera di ristrutturazione della rosa di ten Hag. I Red Devils puntano alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro inserita dal Napoli nel contratto del giocatore. Ma anche Corriere dello Sport fa delle precisazioni su questa clausola che è “valida soltanto per l’estero e soprattutto potrà essere sfruttata esclusivamente dal 2023 nel periodo che va dall’1 al 15 luglio. Con il consenso di Kim. In un solo concetto; è ovvio che le prestazioni del Mostro siano appassionando gli osservatori di grandi club d’Europa, tanto che anche con il Torino sono annunciati inviati speciali al seguito dei giocatori del Napoli, mal a prospettiva di prepararsi in fretta ai saluti è davvero molto avventurosa. Estremamente: troppe cose da definire, troppe situazioni da incastrare, troppe partite da giocare e una stagione tutta da decifrare con la squadra imbattuta e prima sia in campionato sia in Champions” scrive Corriere dello Sport