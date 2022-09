Kim, il Manchester United pronto a pagare la clausola. Arriva la risposta del Napoli

Il Manchester United vuole Kim per il mercato di gennaio, ma la clausola prevista dal Napoli non è attivabile.

L’urlo di Kim dopo l’intervento deciso e decisivo in Milan-Napoli su Brahim Diaz, è stata una delle copertine della sfida di San Siro. Il Sudcoreano si è integrato perfettamente nella rosa fin dal primo giorno con sua semplicità e vitalità, che in campo si trasforma in concretezza e attenzione.

L’ottimo avvio di stagione in maglia Napoli per Kim Min Jae ha fatto drizzare già le antenne di mercato di tanti club, che ora seguono con interesse il centrale difensivo sudcoreano. I Red Devils, in particolare, che a Napoli seguono già con interesse Osimhen, vogliono eliminare i problemi in difesa con un profilo giovane e di qualità che non pesi troppo sul bilancio.

Napoli, Il Manchester United vuole Kim a gennaio

Secondo la CNN: “Il Manchetser united sarebbe disposto a spendere i 45 milioni richiesti dalla clausola rescissoria di Kim, valevole solamente per l’estero“. Un’ipotesi tuttavia impercorribile: nel contratto dell’ex Fenerbahçe, infatti, è prevista una nuova clausola rescissoria per l’estero – da circa 50 milioni di euro -, che può essere attivata soltanto a partire dalla fine di questa stagione, solo per l’estate. Questo significa che chi vuole Kim prima deve sedersi a trattare col patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

Grassani spegne i sogni dei Red Devils

Ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli, l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani spiega:

“La clausola rescissoria di Kim? Non mi pronuncio mai su questioni pendenti, ma concordo: a gennaio non è possibile attivare la clausola rescissoria contenuta nel contratto”.