Maradona Jr: “Non firmo niente contro il Napoli, noi eredi siamo contro Ceci”

Diego Armando Maradona jr, attuale allenatore del Napoli United in Eccellenza Campania, ha fatto poi un’importante precisazione su un altro aspetto della vicenda: “Io non firmerò niente contro il Napoli, se la maggioranza dei miei fratelli deciderà che sarà il caso io dovrò accodarmi. Ma ripeto: non voglio fare nulla contro il Calcio Napoli. Non voglio che quando mi reco allo stadio con mio figlio qualcuno dica che sono contro la società perché non è assolutamente vero”.

Infine su Ceci: “Ha detto che non gli rispondiamo al telefono? Noi siamo stati chiari: non siamo disponibili a parlare con lui. Qualche giornalista sta facendo passare che noi eredi siamo contro il Calcio Napoli. Non è così, noi siamo contro Ceci”.