Diatriba Maradona, Ceci: “Validi i diritti d’immagine. Accordo? Disponibile ma i figli di Diego…

“Trent’anni fa si chiuse la storia tra il Napoli e Diego Armando Maradona. Noi lo abbiamo vissuto battito dopo battito con lui perché coinvolgeva tutti noi napoletani e l’allenamento del Napoli coinvolgeva Diego. È stato un battito cardiaco di noi collegato con lui. È vivo dentro di noi come tifosi. Sarò a Capri domenica per omaggiare Peppino Di Caprio, regalandogli una scultura simboleggiante Diego. In qualsiasi momento Diego Armando Maradona gli chiedeva di fargli una determinata canzone e a lui faceva strano. Le ricordavamo poco tempo fa quelle serate. La precisazione da fare è una: io continuerò ad onorare Diego!”.

Su un accordo con i figli di Diego, Ceci conclude: “Da un anno non li sento più. Ho provato a chiamarli per un accordo ma non mi rispondono”