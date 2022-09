Di Lorenzo e Raspadori le certezze dell’Italia: le mosse di Mancini in Nations League

Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori saranno sicuramente in campo nella sfida Italia-Inghilterra di Nations League. Il commissario tecnico della Nazionale riparte da alcune certezze come i due giocatori del Napoli, ma anche con Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Immobile. Per il resto è una nazionale da costruire anche nel modulo tattico. Perché Mancini sta pensando al 4-3-3 ma c’è anche il 3-5-2 nella testa del ct azzurro.

In entrambi gli schieramenti ci sono sia Di Lorenzo che Raspadori del Napoli, punti fermi di un’Italia che deve riprendersi dopo l’eliminazione dal Mondiale che ancora brucia tantissimo.

Italia-Inghilterra: le scelte di Mancini

Si diceva del modulo 4-3-3 di Mancini con Donnarumma in porta, difesa a quattro con Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson. Centrocampo con Barella, Jorinho e Cristante con Tonali infortunato e la grande esclusione di Zaniolo che ha fatto molto rumore anche per le dichiarazioni di Falcao che ha tirato in ballo anche Zerbin del Napoli. In attacco due certezze: Immobile e Raspadori e poi il grande dubbio sulla sinistra: Cancellieri o Gabbiadini.

L’infortunio di Politano ha cambiato i piani di Mancini che avrebbe puntato sicuramente sul giocatore del Napoli per il 4-3-3. Ma ora Cancellieri e Gabbiadini si giocano un posto da titolare, partono alla pari anche se il giovane della Lazio non è un esterno puro, anzi viene visto come il vice di Immobile ma anche Sarri lo ha schierato sulla fascia.

Mancini tiene aperta anche l’ipotesi 3-5-2 per Italia-Inghilterra con l’ingresso di Toloi in difesa al posto di Cancellieri, a quel punto Emerson e Di Lorenzo avanzerebbero a centrocampo con Immobile e Raspadori in attacco.

Nations League: Italia-Inghilterra, dove vederla

La partita Italia-Inghilterra del Gruppo 3 di Nations League, si gioca allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45 con diretta in chiaro su Rai 1 visibile anche in streaming grazie a Rai Play.

Il girone dopo quattro partite giocate viene comandato dall’Ungheria con 7 punti, poi la Germania a 6, segue l’Italia a 5 e l’Inghilterra a 2 punti.