Ajax-Napoli: Spalletti ha in mente tre novità per la formazione azzurra

Luciano Spalletti ha in mentre tre novità per la formazione del Napoli da mandare in campo con l’Ajax. Il tecnico del Napoli sta pensando alla squadra da mandare in campo martedì contro la squadra olandese. Sarà orfano ancora una volta di Osimhen che ieri a Castel Volturno ha eseguito solo lavoro differenziato. Ma le novità da mandare in campo per Ajax-Napoli sono almeno tre e si rifanno ai nomi di: Lozano, Olivera e Simeone.

Formazione Napoli: con l’Ajax Simeone titolare

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Non esistono titolari e questo l’allenatore lo sottolinea spesso. Simeone, dall’inizio a Glasgow e poi in panchina contro Milan e Torino, potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto con Raspadori che, come in Scozia, vorrà prenotare nella ripresa una mezz’ora di fuoco (condita contro i Rangers dal primo gol in Champions). Potrebbero esserci, domani, contro l’Ajax, altre novità di formazione, ad esempio scalpita Lozano a destra e Olivera a sinistra in difesa, ma Spalletti si riserverà ancora qualche ora per decidere e comunque, come ha più volte sottolineato, rifletterà senza troppi affanni dato che ritiene la rosa profonda e per lui non esistono titolari e riserve. Raspadori, prezioso pur senza segnare col Torino, è reduce dalle due gare con gol in Nazionale e dall’ora di gioco contro la squadra di Juric, per questo è presumibile credere – ma è ancora tutto da verificare – che domani possa almeno inizialmente partire dalla panchina. Sempre in attacco Lozano insidia Politano“.

Spalletti ha ancora un po’ di tempo per pensare alla formazione del Napoli da schierare con l’Ajax. Ma è chiaro che il tecnico dovrà pensare anche al tour de force fino a novembre e quindi qualche calcolo va fatto. Com’è avvenuto anche con il Torino, quando intorno al 65′ ha fatto riposare giocatori come Zielinski, Politano e Raspadori.