Napoli verso l’Ajax: Osimhen ancora out, le ultime da Castel Volturno

Il Napoli dopo la vittoria con il Torino ha cominciato la preparazione in vista della sfida con l’Ajax. Non c’è tempo per riposare per gli uomini di Spalletti chiamati a giocare 12 partite prima della sosta per i Mondiali. Serie A e Champions League, un vero e proprio tour de force.

Martedì si scende in campo ad Amsterdam con l’Ajax per una partita che è importantissima per gli azzurri. Il Napoli è primo in classifica con sei punti, grazie alle vittoria con Liverpool e Rangers. Un pareggio, ma ancora di più una vittoria, fuori casa possono dare un impulso importante al Girone A di Champions League, in cui c’è il Napoli.

Napoli – Report Castel Volturno

“Dopo il successo contro il Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma martedì ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League.

Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto” fa sapere la SSCN attraverso il sito ufficiale.

Per la trasferta con l’Ajax è quasi confermata l’esclusione di Victor Osimhen, che ancora oggi ha svolto lavoro differenziato. Il ritorno del giocatore nigeriano potrà esserci con la Cremonese. Lo staff medico non vuole accelerare i tempi di recupero di Osimhen, che ha subito in infortunio muscolare, per il quale bisogna andare sempre cauti.