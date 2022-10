Il Mattino – Allarme Osimhen salta l’Ajax, a rischio anche per la Cremonese

Victor Osimhen non giocherà la sfida con l’Ajax in Champions League, ma è a rischio anche la sua presenza per la sfida con la Cremonese. Il giocatore nigeriano ieri si è allenato a parte a Castel Volturno, solo palestra per Osimhen che si è infortunato durante la sfida con il Liverpool e non è ancora tornato in campo.

Osimhen niente Ajax, Cremonese a rischio

“Osimhen ha bisogno ancora di qualche giorno, non è detto neppure che ce la faccia per Cremona. Potrebbe, al massimo, andare in panchina domenica. In ogni caso, il tecnico azzurro ieri mattina ha messo sotto torchio le sue “riserve” perché con l’Ajax qualcosa cambierà rispetto alla gara col Torino” scrive Il Mattino. Lo staff medico del Napoli, ma anche quello tecnico non vuole forzare i tempi di recupero di Osimhen. Anche perché ha validi sostituti come Raspadori e Simeone che stanno reggendo bene l’attacco dei partenopei. Certo avere una freccia come Osimhen contro l’Ajax sarebbe stato fondamentale. Nella sfida con il Liverpool si è visto chiaramente quanto la sola presenza del nigeriano può mettere in ambasce il gioco degli avversari.

Il Napoli farà di tutto per recuperare Osimhen almeno per la sfida con la Cremonese, c’è una settimana di tempo per lavorare e per valutare le condizioni del giocatore che ha una grande voglia di rientrare. La lesione di secondo grado al bicipite femorale destro sta facendo soffrire più del dovuto l’attaccante del Napoli, che è spesso soggetto ad infortuni. In tre stagioni la società azzurra non ha mai potuto averlo in campo con continuità, proprio a causa dei gravi infortuni subiti durante la stagione.