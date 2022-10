Sconcerti: “Kvaratskhelia-Leao? I migliori della Serie A, ecco le differenze”

Mario Sconcerti ha poi proseguito: “Kvara è più classico, quindi più tipico, nervoso, direi europeo, teoricamente arginabile. È un giocatore che sembra di aver già visto, in Meroni, in George Best, in altri epigoni. Resti sempre stupito, ma conosci il genere. Leao è al terzo anno in Italia e continua a migliorare. Kvara è nato più in fretta, è difficile prevederne l’evoluzione. Ha qualcosa di eccezionale dentro che ancora non è stato scoperto. Lo troverà abituandosi a un calcio che Leao invece conosce già”.