Spalletti alza la guardia: “Napoli grandissima vittoria con l’Ajax, ma dobbiamo vincere la prossima”

Luciano Spalletti tecnico del Napoli dopo la vittoria del Napoli per 6-1 sull’Ajax in Uefa Champions League.

Il tecnico a Sky ha detto: “Una partita non cambia la vita. Con l’Ajax abbiamo fatto un’ottima partita, con grande prestazione. Vittorie consecutive? Bisogna tenere sempre alta l’attenzione, perché se non avessimo vinto con il Torino domenica potevamo scendere parecchio. Basta non vincere una volta e ti ritrovi quinto o sesto, perché ci sono squadra che vanno fortissimo. Domenica ad esempio giocheremo contro una Cremonese che vorrà sicuramente fare bene e dobbiamo stare attenti“.

Ajax-Napoli: intervista Spalletti a Sky

Spalletti sulla partita con l’Ajax ha detto: “Il Napoli ha fatto sicuramente un grandissimo risultato, contro una squadra che sa giocare molto bene al calcio. Il nostro risultato viene esaltato anche dal valore della squadra che affrontiamo e questa società è molto organizzata. Va dato merito ai ragazzi che ci hanno sempre creduto. Vincere 6-1 con l’Ajax non è facile, sono contentissimo, ma so perfettamente che non abbiamo fatto nulla e dobbiamo vincere la prossima“.

Sul ritorno di Osimhen, Spalletti ha detto: “Se c’è la giusta disponibilità c’è spazio per tutti. Abbiamo tante partite ravvicinate e ci sono tanti che hanno tirato la carretta. Tutto è una conseguenza di come ci si allena. Ci sarà sicuramente spazio per tutti“.