Varriale: “Napoli, qualificazione Champions League ipotecata. Maradona a Cruijff gli ha detto…”

Enrico Varriale giornalista della Rai commenta la vittoria del Napoli con l’Ajax in Uefa Champions League, azzurri primi nel Girone A. Tre partite e tre vittorie per il Napoli che ha nove punti in classifica e comanda il suo girone in modo incontrastato. Raffiche di gol da parte del Napoli alla Cruijff Arena, con la partita che è terminata 6-1, grazie anche alla doppietta di Raspadori che dopo la Nazionale continua a segnare anche in maglia azzurra. Va sottolineato che al Napoli manca sempre Osimhen, che sulla carta è il suo attaccante migliore.

Ajax-Napoli: il commento di Enrico Varriale

“Clamorosa vittoria del Napoli che rifila 6 gol all’Ajax. Protagonista assoluto Raspadori sempre più di livello internazionale. Lasquadra di Spalletti a punteggio pieno,con 13 gol in 3 gare, ipoteca la qualificazione. Diego all’amico Johan: “Così si gioca solo in Paradiso“. Questo il post sui social lanciato da Enrico Varriale della Rai, che giustamente esalta la vittoria degli uomini di Spalleti che hanno dominato il campo per tutta la partita.