Dall’Inghilterra: “Il Liverpool non è l’unica squadra a essere stata derubata della dignità dal Napoli”

Terza vittoria in altrettante partite per il Napoli nella fase a gironi della Champions League: i partenopei annichiliscono l’Ajax.

Era una sfida che prometteva spettacolo, quella tra Ajax e Napoli, e se effettivamente lo spettacolo c’è stato è stato esclusivamente per merito dei partenopei che, una volta ancora, hanno confermato di vivere un momento straordinario di forma.

Gli uomini di Spalletti espugnano la ‘Johan Cruijff Arena’ e, in un colpo solo, centrano la terza vittoria in altrettante partite della fase a gironi della Champions League 2022/2023 e soprattutto vedono farsi molto più in discesa la strada che conduce direttamente agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Seconda vittoria di fila per il Liverpool, che approfitta del successo del Napoli ad Amsterdam contro l’Ajax e sale al secondo posto solitario nel Gruppo A.

Ad Anfield basta una rete per tempo ai ‘Reds’ di Klopp per portare a casa l’intera posta in palio contro i Rangers. Apre i conti Alexander-Arnold al 7′ con un calcio di punizione perfetto, chiude Salah con il rigore trasformato al 53′.

In Inghilterra celebrano il successo del Napoli giustificando la sconfitta del Liverpool al Maradona. Il portale Italian Football TV su Twitter ha scritto:

Il Liverpool non è l’unica squadra a essere stata derubata della dignità dal Napoli” sottolineando la forza del gruppo costruito da De Laurentiis e Spalletti.

Liverpool aren’t the only team that got robbed of their dignity by Napoli 💀 pic.twitter.com/MZB3OoxAed — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 4, 2022

Per il Napoli sono nove i punti dopo tre partite e valgono ovviamente il primo posto in classifica nel Gruppo A. Quella di Spalletti diventa, con tredici reti all’attivo, la prima squadra italiana a segnare più di dieci goal nelle prime tre giornate della Champions League. Sono numeri da sogno, proprio come la prestazione di Amsterdam.