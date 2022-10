Ajax-Napoli, Alvino: “Piango e non mi vergogno”, nuovo soprannome per Lobotka

Carlo Alvino esulta dopo la vittoria del Napoli per 6-1 sull’Ajax e conia un soprannome per Lobotka: chiamatelo Robotka.

La squadra di Spalletti è devastante con l’Ajax, partita chiusa già nel primo tempo con una reazione da grandissima squadra al gol incassato dopo 9 minuti da Kudus, che avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque. Ma i campani hanno reagito con una grandissima prestazione. Spalletti a Sky predica calma e cerca di tenere i toni bassi, ma sembra davvero complicato non liberare l’emozione per una squadra che sta facendo incantare tutti, anche chi era molto scettico ad inizio stagione.

Robotka: il nuovo soprannome di Lobotka coniato da Alvino

“La perfezione non è di questo mondo. E infatti questa è una squadra di extraterrestri. “Robotka” mostruoso e con lui tutti i compagni. Una serata storica per la quale vale la pena vivere tifando Napoli. Una gioia immensa da raccontare un giorno ai nipoti. Piango e non mi vergogno” scrive Carlo Alvino sui social al termine del match.

Alvino con il soprannome Robotka, affibbiato a Lobotka forse centra perfettamente quello che rappresenta in questo momento il giocatore slovacco per il Napoli. In una gara in cui gli azzurri vincono 6-1 alla Cruijff Arena, in cui Raspadori segna due gol, sembra difficile che non ci sia anche Lobotka tra i migliori in campo. Lo slovacco sembra una macchina, sempre attento dal primo all’ultimo minuto. Pochissime sbavature, quasi nessuna anche con gli olandesi, sempre attento sia in attacco che in difesa. Insomma davvero perfetto: God save Lobotka.