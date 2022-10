Infortunio Zielinski: ecco perché è uscito con l’Ajax

Piotr Zielinski è uscito per infortunio dal match Ajax-Napoli, alla fine del primo tempo al suo posto è entrato Ndombele.

Al posto di Zielinski alla fine del primo tempo è entrato il francese, che ha servito anche un bellissimo assist per il gol di Simeone che ha fissato la la gara sul 6-1 finale. Il polacco è stato sostituito per evitare guai peggiori, anche perché il Napoli in quel momento era già sul risultato di 3-1.

Zielinski: le condizioni dopo Ajax-Napoli

Ecco il comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski dopo Ajax-Napoli: “Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro“. L’infortunio di Zielinski non dovrebbe essere grave, ma è chiaro che le condizioni fisiche del polacco saranno valutate già nei prossimi giorni. Domenica si gioca con la Cremonese e come ha detto Spalletti bisogna mantenere la calma. Il tecnico a Sky ha riferito che una vittoria, anche roboante, non cambia la vita. Giusta la comunicazione dell’allenatore che vuole far capire che nulla è stato fatto e che bisogna continuare a giocare con questa intensità e questo ritmo, altrimenti basta poco per scivolare in basso. Anche perché sia in campionato che Champions League ci sono squadre sempre agguerrite.