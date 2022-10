Raspadori come Romario, quello che fa sul gol di Zielinski è fantastico – VIDEO

Giacomo Raspadori come Romario in Ajax-Napoli lo scrive Gazzetta dello Sport: segna due gol ed è decisivo sul gol di Piotr Zielinski.

Una partita da incorniciare quella del giocatore ex Sassuolo che gioca un po’ a sorpresa da titolare, visto che tutti avevano dato Simeone dal primo minuto. Raspadori veniva da due match con la Nazionale, in cui aveva segnato altrettanti gol decisivi per accedere alle Final Four di Nations League. Invece Luciano Spalletti ha scelto lui come terminale offensivo degli azzurri. Raspadori ha ripagato con due reti, ma anche con una prestazione fantastica.

Gazzetta – Raspadori come Romario in Ajax-Napoli

“Consiglio per chi ama il calcio raffinato, intelligente e moderno. Per chi pensa che un attaccante possa vere piedi e testa di un trequartista: riguardare in loop quello che fa Giacomo Raspadori nell’azione che porta al 3-1 di Zielinski, come viene incontro e si materializza in sponda disegnata. Se nessuno si scandalizza, una cosa alla Romario alla Aguero. Quando si dice un centravanti totale, un giocatore che gli allenatori tolgono se proprio non possono farne a meno. E non a caso Spalletti continua a schierarlo” scrive Gazzetta dello Sport.

Il paragone di Raspadori con Romario in Ajax-Napoli può sembrare ardito, ma è chiaro che la prestazione dell’attaccante del Napoli sia stata veramente eccezionale. Raspadori non solo ha segnato due gol, fornito l’assist a Kvaratskhelia e la sponda per Zielinski. Ma ha sempre dato una mano anche in fase di copertura. Ha dettato sempre la sponda e quando era necessario rimediare ad un errore non si è mai risparmiato una rincorsa. Ma Raspadori nell’intervista post partita ha dimostrato anche di essere estremamente maturo, perché ha parlato di collettività e non di singoli, dando soprattutto i meriti alla squadra, anche per le sue reti.