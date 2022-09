Italia: Gol magnifico di Raspadori, stop e tiro a giro – VIDEO

Giacomo Raspadori segna un gol bellissimo con l’Italia, l’attaccante segna con un tiro a giro che batte il portiere dell’Inghilterra. Davvero favoloso il tiro di Raspadori che sfrutta un perfetto lancio di Bonucci. Ma l’attaccante del Napoli ci mette del suo con uno stop di sinistro di alta scuola, si aggiusta il pallone e poi segna con un tiro a giro di destro che mette in mostra tutte le qualità tecniche e balistiche di Raspadori.

Un gol bellissimo e importantissimo per l’Italia in Conference League, ma anche un gol importante per l’attaccante che sta crescendo in condizione fisica e può essere fondamentale per Mancini ma anche per il Napoli di Luciano Spalletti. “Un gol alla Insigne e Raspadori indossa proprio la maglia numero dieci che è stata dell’ex attaccante del Napoli a cui va un grande abbraccio” hanno detto i telecronisti di Italia-Inghilterra ricordando i problemi familiari che ha avuto Insigne. Un gesto tecnico davvero fantastico quello di Raspadori che nel primo tempo aveva sbagliato qualcosa, ma poi si è ripreso alla grande con il gol in Nations League contro l’Inghilterra. La rete del giocatore del Napoli ridà speranza anche all’Italia che sta dimostrando quantomeno una reazione importante dopo l’eliminazione dal Mondiale. Una eliminazione che ancora scotta ma gli azzurri devono provare in qualche modo a rialzarsi, anche se il commissario tecnico Mancini sta trovando molte difficoltà a trovare attaccanti affidabili ecco perché Raspadori, nonostante non sia una prima punta, è un giocatore su cui si sta puntando molto per il presente ma anche per il futuro.

Raspadori gol: Italia segue l’Ungheria

Grazie alla rete del numero dieci l’Italia trova una importante vittoria in Nations League nel Gruppo 3, tiene il passo dell’Ungheria che è andata a vincere in casa della Germania. Lunedì ci sarà la sfida decisiva Italia-Ungheria, se gli azzurri battono i magiari andranno alla final four di Nations League. Dopo cinque partite questa è la classifica: