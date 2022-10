Il Napoli ne fa 6 alla’Ajax, Sportmediaset apre con tre servizi sull’Inter

Il Napoli vince 6-1 contro l’Ajax ma Sportmediaset apre il giornale sportivo con tre servizi solo su Inter-Barcellona.

I media italiani esaltano l’Inter che vince con l’aiuto, rigore netto non concesso per fallo di mano di Dumfries. Il giorno dopo la serata di Champions League non cambia la musica. Il Napoli ha dominato in uno stadio storico come la Cruijff Arena contro una squadra fortissima, è primo in classifica con 9 punti e miglior attacco della Champions. Ma questo non basta, perché su Italia 1 Sportmediaset decide di puntare tutto sull’Inter. Ben tre servizi sono stati dedicati ai nerazzurri prima di poter parlare anche di Ajax-Napoli.

Ajax-Napoli: i media italiani ‘snobbano’ gli azzurri

Insomma l’informazione italiana sembra proprio voler sminuire quanto sta facendo il Napoli. Una squadra che nelle prime tre partite di Champions League ha vinto e dominato con Liverpool, Rangers e Ajax. Insomma non le ultime squadre d’Europa. Ma tutto questo non basta ai media italiani, perché si preferisce sempre puntare sul Nord Italia e sulle squadre con le maglie a strisce che sembrano avere un fascino sempre superiore. Basti pensare che tre servizi sono stati dedicati anche alla Juve che nemmeno ha ancora giocato, eppure non è mancata l’esaltazione di Di Maria e compagni.