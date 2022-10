Ajax, Schreuder dichiarazioni assurde: “Pensavo che il Napoli fosse molto meglio”

Alfred Schreuder commenta Ajax-Napoli, il tecnico degli olandesi sminuisce i partenopei: “Pensavo fossero migliori“.

Non si capisce come mai il tecnico degli olandesi abbia deciso di fare dichiarazioni simili, dato che il Napoli ha battuto il suo Ajax 6-1 distruggendo la squadra olandese difronte al proprio pubblico. Una vittoria netta che Schreuder ha commentato:

“Il 6-1 sembra un risultato lusinghiero, eppure mi aspettavo molto di più dal Napoli“.

Poi ha aggiunto: “Al momento sia Liverpool che Napoli sono di un livello superiore al nostro. Ma noi siamo una squadra forte ed abbiamo giocatori importanti. Oggi non abbiamo dimostrato di esserlo, ma so che possiamo fare bene. Già al ritorno con il Napoli dobbiamo giocare diversamente e riscattarci, perché questo risultato è indegno per la storia dell’Ajax“.

Schreuder intervista Ajax-Napoli

Il tecnico forse dovrebbe sapere che dopo la sconfitta della sua squadra con il Napoli, il club olandese ha dovuto riscrivere un record negativo per la sua storia. Nessuna squadra in Europa era mai riuscita a segnare 5 gol in casa dell’Ajax, il Napoli ne ha siglati addirittura 6.

Dunque le dichiarazioni di Schreuder dopo Ajax-Napoli sembrano totalmente fuori luogo. Ma comunque non è qualcosa di assurdo, dato che anche in Italia la vittoria del Napoli non viene celebrata a dovere. Anzi molti tifosi sono adirati perché nel post partita di Champions League si è parlato quasi esclusivamente della vittoria dell’Inter, arrivata con un gol di Calhanoglu e con il Barcellona furioso per un rigore netto non concesso ai catalani.