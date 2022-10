Meret rinnova col Napoli fino al 2024: il comunicato ufficiale

Alex Meret rinnova con il Napoli. Il portiere azzurro ha firmato un nuovo contratto fino al 2024 con la società di Aurelio De Laurentiis.

Era nell’aria oramai già da un po’ di tempo, ma finalmente l’estremo difensore ha siglato il rinnovo con la SSCN. Meret in estate sembrava vicinissimo a lasciare il club partenopeo, con Navas a prendere il suo posto. Invece alla fine non si è fatto nulla e quindi Meret si è preso il suo di titolare indiscusso dimostrando anche il suo valore. Meret ha avuto anche la fascia di capitano, al momento dell’uscita di Di Lorenzo durante la sfida con l’Ajax. Sicuramente un grande attestato di stima che inorgoglisce e responsabilizza ancora di più il portiere.

Meret rinnova col Napoli: i dettagli

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025” questo il comunicato ufficiale della SSCN. Meret rinnova con il Napoli e continuerà a voltare tra i pali azzurri. Ma la società si assicura anche la possibilità di avere tra i pali un estremo difensore che può essere il futuro della società ancora per molto anni. Il portiere friulano sta facendo vedere tutte le sue qualità dopo amo in cui ha dovuto convivere con Ospina, un dualismo che fino ad ora aveva messo in dubbio la permanenza di Meret in maglia azzurra. L’estate travagliata, con una cessione allo Spezia vicinissima, oramai è solo un lontano ricordo. Adesso Alex ha la possibilità di essere il primo portiere senza nessuna pressione e con voglia di dare il massimo.