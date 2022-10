Ferrara: “Meret capitano con l’Ajax, che emozione. Ho una convizione”

Alex Meret è diventato capitano del Napoli dopo l’uscita di Giovanni Di Lorenzo nella sfida Ajax-Napoli di Champions League.

Vedere Di Lorenzo che dà la fascia al portiere del Napoli è stato qualcosa che forse in pochi si aspettavano. Meret, infatti ha vissuto una estate molto travagliata, sembrava ad un passo dall’andare via con Navas vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Alla fine è rimasto e sta giocando come primo portiere senza alcun dualismo e sta dimostrando di avere grandi qualità, oltre che continuità di rendimento. Anche con l’Ajax, al netto di qualche piccolo errore di impostazione, ha dato sicurezza al reparto con le sue parate.

Meret capitano del Napoli: con l’Ajax arriva una conferma

Senza Mario Rui e Zielinski in campo la fascia è toccata a Meret, ma in pochi ci credevano. Sicuramente un gesto che può fare la differenza anche per quanto riguarda la questione del rinnovo del portiere italiano che non ha ancora firmato. Al momento il suo contratto scade nel 2024 ma il club azzurro vuole blindarlo con altri 5 anni e le parti sembrano vicine, ma l’annuncio ufficiale non è stato ancora siglato. “Dite la verità: vedere Meret con la fascia di capitano al braccio è stata un’emozione fortissima per tutti. Per me è solo un segno premonitore: sarà il capitano del Napoli in futuro, spero per almeno una decina di anni” è quanto scrive il giornalista Liberato Ferrara sui social, dopo la sfida tra Ajax e Napoli.

La fascia ceduta da Di Lorenzo a Meret avrà sicuramente inorgoglito il portiere ex Spal che non ha mai fatto mancare il suo apporto alla causa. Chiedeva solo continuità ed ora la sta avendo, facendo vedere di poter stare tranquillamente nella squadra che sta dominando Serie A e Girone A di Champions League.