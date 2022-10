De Laurentiis si sfrega le mani: ecco quanti soldi incasserà il Napoli in Champions

De Laurentiis gongola per l’ottimo rendimento del Napoli e per i soldi che guadagnerà in Champions League

Aurelio De Laurentiis è felice per l’ottimo rendimento del Napoli e per i soldi che guadagnerà in Champions League. Il portale Calcio e Finanza ha prodotto una stima dei prossimi ricavi della società partenopea di De Laurentiis, provenienti dall’entusiasmante cammino in Champions League della compagine partenopea allenata da Luciano Spalletti. La grande vittoria in casa dell’Ajax porterà altro denaro fresco nelle casse del club. Come evidenzia il portale dedicato alla finanza nel calcio: “Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni, sul fronte ranking storico il Napoli incasserà quasi 18,2 milioni, più di Inter e Milan. Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A”.

