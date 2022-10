Ajax-Napoli, De Laurentiis esulta: “Napoli cosmico”, il tweet del presidente

Ajax-Napoli arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la sfida di Uefa Champions League vinta 6-1 dagli uomini di Spalletti.

La formazione azzurra domina alla Cruijff Arena di Amsterdam e batte la squadra olandese con un punteggio tennistico: 6-1 il risultato finale. Il Napoli trova gol a raffica contro l’Ajax e resta prima nel Girone A e indirizza in maniera significativa il proprio girone. La squadra di Spalletti ha 9 punti con tre vittorie consecutive e può andarsi a giocare serenamente gli altri tre match, ache se la qualificazione non è ancora matematica. Il Napoli gioca con l’Ajax nel prossimo match di Uefa Champions League ed a quel punto potrebbe fare un passo importante verso la qualificazione, anche se non sarà semplice visto che gli olandesi vorranno rimediare alla bruttissima figura che ha fatto scattare la panolada dei tifosi dell’Ajax.

Tweet De Laurentiis: il Napoli abbatte l’Ajax

A fine partita c’è stata grande gioia tra i giocatori in campo che hanno festeggiato con i tanti tifosi arrivati in Olanda. Grande soddisfazione anche da parte del presidente del Napoli. Il tweet di Aurelio De Laurentiis dopo Ajax-Napoli dice tutto: “Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre” scrive il numero uno della società partenopea che ha visto i suoi calciatori diventare grandi e vincere in uno stadio difficile e ricco di fascino come al Cruijff Arena. A questo punto sarà difficile nascondersi, ma è chiaro che tutti dovranno volare basso e cercheranno di alleggerire i toni dell’entusiasmo, anche perché niente è ancora concluso. In ogni caso è giusto e normale che il presidente De Laurentiis esulti per la vittoria del Napoli con l’Ajax, perché arrivata in modo schiacciante, dominando per tutta la gara.