Bruscolotti: “Con Osimhen il Napoli è limitato”

Giuseppe Bruscolotti ex capitano del Napoli parla di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che sta recuperando dall’infortunio.

Osimhen non gioca dalla sfida con il Liverpool, match di andata della prima giornata di Champions League. Gli azzurri senza di lui hanno macinato vittorie e gioco, anche grazie ai gol di Raspadori e Simeone, che hanno dimostrato di poter sostituire egregiamente il nigeriano. Anche durante Ajax-Napoli sono andati in rete sia Raspadori e Simeone, dimostrando di sapersi adattare anche alla dimensione internazionale.

Osimhen verso il rientro: il punto di Bruscolotti

L’attaccante può rientrare per la sfida con la Cremonese, anche se visto che ha subito un infortunio muscolare lo staff medico non forzerà i tempi. Sul rientro in campo di Osimhen, l’opinione di Bruscolotti a Radio Marte è la seguente: “Il Napoli con il nigeriano in campo ha meno soluzioni. Praticamente ha una o due soluzioni al massimo per creare gioco, mentre con Raspadori e Simeone ne ha di più“.

L’ex capitano del Napoli ha parlato anche di Kvaratskhelia ed ha detto: “C’è un solo modo per fermarlo, ovvero lasciargli pochissimo spazio. È lo stesso modo con cui io fermavo gli altri attaccanti. Il Napoli sta giocando davvero molto bene e se continua cosi può arrivare davvero molto lontano, questa squadra può creare problemi a tutti“. Ovviamente il rientro di Osimhen non può mai essere un problema per il Napoli, visto che il nigeriano può fare la differenza con la sua corsa ed il suo istinto per il gol. Per Spalletti sarà sicuramente un’ottima notizia il rientro in campo di Osimhen.