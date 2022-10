Criscitiello: “Napoli bravo, ma quanto durerà?” – Video

Michele Criscitiello ha chiesto su Sportitalia quanto durerà questo Napoli che sta entusiasmando tutti

“Quanto durerà questo Napoli”: ha esordito così ieri sera Michele Criscitiello nella trasmissione che conduce su Sportitalia. Il direttore della rinomata tv sportiva applaude gli azzurri per la prestazione altisonante espressa alla “Johann Cruijff Arena” di Amsterdam ma allo stesso tempo non è convinto che la compagine azzurra possa durare a lungo. Criscitiello fa la domanda a tutti gli ospiti in studio, il primo a rispondere è l’ex direttore del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli che esalta la grande serata di sport vissuta dall’Italia. Non capitava da tanto infatti che una squadra non vincesse in maniera così netta, come il Napoli ieri nella tana dell’Ajax.

Si parla tanto di calcio italiano in declino ed invece ieri finalmente gli azzurri hanno sovvertito le tesi negative che si dicono sul movimento calcistico del Belpaese. Senza minimamente sottilizzare il successo prezioso e prestigioso dell’Inter contro il Barcellona, a rubare la scena ieri sera è la compagine azzurra, con lo stesso Jacobelli che dichiara: “Sono i frutti della rivoluzione avviata in estate da Aurelio De Laurentiis. Raspadori è uno dei grandi colpi del calciomercato estivo, a dimostrazione che i talenti esistono“.