Champions League: incassi d’oro per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ecco quanto ha guadagnato

Il Napoli vola in Champions League e anche gli incassi si alzano per Aurelio De Laurentiis, ecco il focus di Calcio e Finanza.

Gli azzurri hanno racimolato fino ad ora tre vittorie e nella prossima partita contro l’Ajax basterà un pareggio per assicurarsi il passaggio agli Ottavi di finale. Questo può essere un doppio affare per la società azzurra. Ipotecando in anticipo il passaggio del turno gli azzurri potrebbero dare un occhio in più al campionato, sempre cercando di mantenere il primo posto del Girone A. Ma allo stesso tempo dà anche la certezza al club di fare maggiori guadagni, fondamentali per la gestione finanziaria della società azzurra.

Champions League: gli incassi del Napoli, quanto guadagna De Laurentiis

Ecco il focus di Calcio e Finanza sugli incassi delle società che partecipano alla Champions League: “Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni, sul fronte ranking storico il

Napoli incasserà quasi 18,2 milioni, più di Inter e Milan.

Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima è pari a 2,73 milioni.

Per quanto riguarda il bonus risultati, il Napoli ha incassato 2,8 milioni per ogni successo fin qui ottenuto, per un totale di 8,4 milioni. Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite e il bonus risultati fin qui ottenuto, il Napoli incasserà poco meno di 49 milioni di euro. La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus per le gare di ritorno della fase a gironi, e verosimilmente anche la seconda parte di market pool sarà superiore“. Insomma incassi di tutto rispetto per il Napoli e per la società di De Laurentiis, fondamentali in questo momento di crisi per tenere la squadra ad alti livelli.