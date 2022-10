Napoli, Giuntoli lavora a tre rinnovi oltre Meret

Cristiano Giuntoli sta continuando tiene d’occhio il mercato, ma soprattutto i rinnovi. Lo scouting azzurro è sempre alla ricerca di nuovi nomi, quindi nonostante venga detto che il calciomercato è chiuso, c’è sempre qualche giocatore da vagliare.

Ma in questo momento il Napoli pensa soprattutto ai rinnovi, con Giuntoli che vuole chiudere per quelli di Anguissa, Lobotka, Rrahmani e Meret.

Ecco quanto scrive Il Mattino: “E allora non deve stupire che nel giro di pochi giorni Cristiano Giuntoli ha iniziato a discutere del rinnovo di altri tre azzurri, a parte Meret s’intende: Anguissa, Rrhamani e Lobotka. Sì, il Napoli stavolta cambia strategia e non intende più arrivare con l’acqua alla gola alle scadenze. E dunque si sta lavorando per blindare le tre stelle azzurre. La

premessa è d’obbligo: nessuna clausola rescissoria è prevista. De Laurentiis è contrario, ha fatto un’eccezione solo per Kim“. Sono rinnovi importanti quelli a cui sta puntando Giuntoli per il Napoli, dato che si tratta di giocatori fondamentali per la rosa di Luciano Spalletti. Anguissa con i suoi numeri stratosferici sta incantando tutti ed anche le big cominciano a muoversi. Un giocatore del genere farebbe fare il salto di qualità a qualsiasi squadra europea, ecco perché il Napoli vuole blindarlo.

Stessa cosa si può dire per gli altri giocatori: Lobotka è un perno assoluto per la squadra di Spalletti, difficile toglierlo dal campo. Rrahmani da oggetto del mistero è diventato più che funzionale per la difesa partenopea. Ma il rinnovo più vicino ad essere chiuso è sicuramente quello di Meret. Il portiere si è preso il ruolo di protagonista dopo anni di chiaro-scuro, ora è il primo portiere indiscusso e la società vuole bloccarlo almeno per altri cinque anni, dato che il calciatore ha solo 25 anni.