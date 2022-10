Meret: c’è Daniel tra i ‘segreti’ della rinascita

Alex Meret si è ripreso il Napoli dopo anni di chiaro-scuro il portiere ex Spal è diventato assoluto protagonista. Oramai è il numero uno incontrastato, dopo un’estata passata con l’ombra di Kepa ma soprattutto Navas sulle spalle. Anche con l’Ajax sarà Meret a difendere i pali azzurri, senza che nessuno possa ingombrargli più la porta. Fino ad ora ha risposto alla grande al nuovo corso azzurro, tanto che si parla insistentemente di rinnovo per Meret. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, anche con il Torino i suoi interventi sono stati decisivi, frutto di una maturità importante, che finalmente è sbocciata.

Secondo Corriere dello Sport tra i segreti del nuovo Napoli c’è proprio Meret, che è rinato anche grazie alla nascita del figlio Daniel. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Lui un tifoso speciale ce l’ha in casa: Daniel, è il primo figlio nato ad agosto. Dicono gli abbia trasmesso una serenità interiore che si riverbera poi in partita e in ogni parata, in ogni uscita“. Poi sempre su Corriere dello Sport si legge: “Ma forse oggi Meret è un portiere affidabile perché nessuno ne discute la centralità. Alla fine la pazienza ha premiato questo ragazzo ancora giovane“.