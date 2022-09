RAI: “Meret rinnovo col Napoli, ecco quando. Pastorello soddisfatto, aumentate cifre e bonus”

Il grande inizio di stagione di Alex Meret ha totalmente capovolto la situazione. Se in estate il Napoli ha fatto di tutto per acquistare Keylor Navas e dargli le chiavi della porta, ora quella fase sembra lontano mille anni grazie al rendimento incredibile del portiere ex Spal. Decisivo in ogni partita, Meret si sta rifacendo totalmente agli occhi dei detrattori ed ora Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul fatto che sarà lui il portiere del Napoli del futuro. Ed è probabile che a gennaio l’arrivo di cui si è tanto vociferato di Keylor Navas non avverrà con un Meret così. Ed anzi aumentano le possibilità che il pipelet di Udine rinnovi.

Ne sa qualcosa Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, che svela ai microfoni di RaiNews 24 aggiornamenti in merito al rinnovo di contratto del portiere friulano: “Ieri pomeriggio c’è stato un nuovo contatto telefonico per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale tra il Napoli ed Alex Meret“.