Siparietto ironico tra Bagni e Del Genio su Kvaratskhelia: tutti scoppiano a ridere

Poi ha aggiunto ulteriori considerazioni: “Detto questo – spiega Salvatore Bagni – per provare a fermarlo bisognerebbe concedergli solo il fondo perché se resti nel mezzo lui ti sorprende e tu non sai più dove andare”. A quel punto ha preso la parola Paolo Del Genio, giornalista ed esperto di tattica, che ha ironizzato: “Scusa, Salvatore, non mi sembra il caso di suggerire. Non dirlo come si fa a fermarlo”. L’intero studio, ovviamente, è scoppiato a ridere perché il cronista napoletano ha detto, in maniera scherzosa, all’ex scudettato di evitare di dire come si può fermare l’esterno offensivo georgiano, altrimenti c’è il rischio che addetti ai lavori e dirigenti delle altre squadre possano avere qualche elemento in più per limitare la forza di un atleta che fino ad ora sta facendo la differenza.