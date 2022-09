Kvaratskhelia in attacco con Haaland, la classifica dei migliori Under 23 d’Europa

Kvicha Kvaratskhelia tra i migliori Under 23 della settimana insieme con Erling Haaland, secondo Delphlyx. Il giocatore georgiano è stato protagonista anche in Milan-Napoli, mettendo in apprensione la difesa avversaria, procurando tre cartellini gialli, ma anche il rigore poi segnato da Matteo Politano.

Nella speciale classifica dei migliori Under 23 della settimana Kvaratskhelia viene schierato in un 4-2-3-1 in un attacco da favola con Kvaratskhelia, Simons, Walemark a sostegno di Haaland. I giocatori vengono selezionati da Delphlyx nei migliori nove campionati europei: Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Belgian Pro League, Primiera Liga e Super Lig Turca.

Classifica Under 23 Delphlyx: c’è Kvaratkshelia con Haaland

Tra i pali c’è Andrew il brasiliano del Gil Vicente. Mentre la difesa a quattro è composta da Malo Gusto del Lione, Mckenzie del Genk, Bassey dell’Ajax e Davies del Bayern. Centrocampo a due con Hong del Gent e Fernandez del Benfica. L’attacco è quello citato Kvaratskhelia, Simons, Walemark a sostegno di Haaland.

Kvaratskhelia tra i migliori Under 23 d’Europa viene descritto in questo modo: “A sinistra il grande colpo di mercato del Napoli, il georgiano Kvicha Kvaratskhelia, impatto devastante nella nostra Serie A e in Europa“. Poi su Haaland viene aggiunto: “Come punta centrale torna l’attacante più prolifico del calcio europeo, passato dal Borussia Dortmund al Manchester City di Guardiola, Erling Haaland 11 reti e un assist in 7 partite, pronto a riscrivere la storia della Premier“.

Una squadra veramente importante quella che viene schierata da Delphlyx che farebbe la fortuna di tutti i tecnici. Ovviamente avere da vanti dei giocatori come Haaland e Kvaratskhelia sarebbe il massimo, un’accoppiata che tra tecnica e potenza potrebbe andare a contrastare qualsiasi difesa in Europa.