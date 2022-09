Meret in risalita anche in Nazionale: è il secondo dietro Donnarumma

Alex Meret sta vivendo un ottimo momento con il Napoli e si riprende anche la maglia di secondo portiere dell’Italia di Mancini. Il giocatore la scorsa stagione era stato messo in dubbio anche in Nazionale, dove non era ritenuto il secondo dopo Gigio Donnarumma. Ora questa tendenza è cambiata, merito anche della fiducia che la società e Spalletti gli hanno riconosciuto. Fiducia che il giocatore ha ripagato con ottime prestazioni, ultima in ordine di tempo quella fatta registrare con il Milan, dove è stato decisivo con almeno in due o tre interventi.

Ora Meret scala la classifica delle preferenze di Mancini che lo ha convocato per la Nations League insieme con Provedel e Vicario. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: “Meret ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. Un percorso che gli ha fatto scalare le gerarchie, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario. Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime prestazioni e fuori, in virtù dei contatti in corso per il rinnovo tra il Napoli e il suo entourage che stanno andando avanti“.